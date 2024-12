Silvester-Knallerei als lebensgefährlicher Spaß

Fachgerechte Entsorgung

Hans Matthias Liebenwein, Branchensprecher des Kärntner Pyrotechnikhandels, weist auch auf den Umweltschutz hin: „Blindgänger oder abgebrannte Feuerwerkskörper dürfen nicht einfach so in der Natur liegen bleiben. Eine fachgerechte Entsorgung – idealerweise durch Einweichen in Wasser und anschließende Entsorgung im Restmüll – schützt sowohl die Umwelt als auch die Sicherheit der Bevölkerung.“ Zudem appelliert der Experte auch an alle, verdächtige Funde den Behörden zu melden.