106-jährige Oma von eigenem Enkelsohn gemeuchelt

Todesopfer bricht traurigen Rekord

Laut Thomas Hargrove, Gründer des gemeinnützigen „Murder Accountability Project”, sind Morde an Menschen, die 99 Jahre oder älter sind, statistisch in den USA selten. Seit 1976 gab es nur 130 Fälle. In keinem Fall war das Opfer älter als Ferguson. In einer E-Mail-Anfrage schrieb Hargrove: „Der älteste mir bekannte Fall war 2018 eine fast 102-Jährige, die im Bundesstaat New York bei einem Raubüberfall erstochen wurde.“