Goldpreis: Experte erwartet weiteren Höhenflug

Den bisherigen Höhepunkt von rund 2790 Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm) erreichte der Goldpreis Ende Oktober kurz vor der Präsidentenwahl in den USA. „Unser langfristiges Kursziel, und das haben wir ja schon 2020 verkündet und dafür viel Kritik eingeheimst, ist 4800 US-Dollar – und da bleiben wir ganz klar drauf“, sagt Stöferle, dessen Anlage- und Vermögensverwaltungsgesellschaft Incrementum mit Sitz in Liechtenstein jedes Jahr ihren in der Branche sehr beachteten Report „In Gold We Trust“ publiziert.