Warum die Briten schon drei „Brexits“ erlebten

Eine neue Frau musste her, eine, die ihm endlich den ausständigen Erben schenken konnte. Was aus heutiger Sicht grausam klingt, muss mit den Augen der Zeitgenossen Heinrichs betrachtet werden. Eine königliche Dynastie des 16. Jahrhunderts konnte ohne männlichen Erben nicht überleben, das weibliche Nachfolgerecht gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Heinrich VIII. bat also den Papst um eine Eheannullierung – und blitzte ab, was er nicht erwartet hatte. Denn Heinrich war stets ein treuer Gefolgsmann des Papstes gewesen und hatte die Reformation eifrig bekämpft.