Geschenkkarten: Das neue Gold der Betrügerbanden

Ermittler-Appell an Supermärkte

„Das spricht dafür, dass die Täter die Codes vorab im Geschäft abfotografiert, das Opfer beobachtet, und darauf gewartet haben, bis dieses an der Kasse bezahlt und die Geschenkkarten somit aktiviert hat“, so ein Ermittler zur „Krone“. In vielen Geschäften hängen diese Karten noch vor der Kasse – und niemandem fällt auf, wenn sie geöffnet und wieder verschlossen werden. „Auch Supermarktangestellte sollten hinterfragen, wenn ein Pensionist mehrere Gutscheinkarten mit hohem Wert kauft“, so der Kriminalist.