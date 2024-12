Feuerwerke: Politiker mahnen zur Vernunft

So spektakulär und festlich Feuerwerke auch anmuten mögen, so sollte man sich immer bewusst sein, dass diese negative Folgen für Mensch und Umwelt haben. An Silvester wird in Vorarlberg der Grenzwert für Feinstaub an fast allen Messstellen um ein Vielfaches überschritten – je nach Lage und meteorologischen Bedingungen können Silvesterfeuerwerke mehrere Tage lang die Luft kontaminieren. Hohe Feinstaubkonzentrationen belasten die Atemwege und führen zu einem erhöhten Medikamentenbedarf bei Asthmatikern sowie zu vermehrten Krankenhausaufnahmen wegen Herz-Kreislauf-Problemen. „Zudem müssen regelmäßig Menschen aufgrund unsachgemäßer Handhabung von Feuerwerkskörpern in Vorarlbergs Krankenhäusern behandelt werden“, ergänzt Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP).