Sonniger Ausklang: So geht das Jahr 2024 zu Ende

Oft recht hartnäckig halten sich Nebel- und Hochnebelfelder am Montag besonders im Rheintal und im nördlichen Alpenvorland. Überall sonst lichten sich die Nebel über den Niederungen oft noch im Laufe des Vormittags und es setzt sich verbreitet strahlend sonniges Wetter durch. Die Tageshöchsttemperaturen betragen minus zwei bis plus zehn Grad, erneut ist es in mittleren Höhenlagen am mildesten.