„AMS hat die Weisung des Ministeriums ignoriert“

„Wir verlieren gerade sämtliches Vertrauen in den Rechtsstaat“, heißt es von der Plattform Bildungskarenz nach dem ersten Urteil gegen eine Krankenpflegerin aus Niederösterreich, die nun das zuvor vom AMS genehmigte Weiterbildungsgeld zurückzahlen muss. Die Mütter verstehen nicht, warum man nur in NÖ eine Weisung des Ministeriums ignoriert hatte. Das AMS NÖ will die Gerichtsurteile abwarten.