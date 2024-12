„Ewig Dein“: Von der Verliebtheit zum Psychoterror

Würden Sie sagen, ein Typ wie Hannes macht sich nicht schon per se ein bisschen verdächtig, wenn er sein Gegenüber von Anfang an so stark liebt und das auch zu jeder Zeit offen zeigt?

In unserem Alter, wenn man schon einige Erfahrungen gesammelt hat, finde ich schon, dass sich die Dinge etwas langsamer entwickeln. Man weiß um die Flüchtigkeit manch anfänglicher Begeisterung. Insofern ja, es ist etwas seltsam, wie Hannes sich verhält. Anscheinend ist das absolut real und typisch für Männer, die sich dann später in einer derart obsessiven und besitzergreifenden Form zeigen. Ich habe gerade unlängst wieder einen Bericht im Radio über die hohe Zahl an Femiziden in Deutschland gehört. Dort wurde genau dieses Szenario beschrieben. Wie sich Männer erst in einer übermäßigen Verliebtheit und Verehrung zeigen, die dann irgendwann in krankhafte Eifersucht umschlägt und später sogar in Psychoterror wie Stalking, Gaslighting oder Schlimmeres.