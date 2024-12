Bank-Chefin: Unsere Kinder brauchen echtes Geld

Zukunftsfonds von 1000 Euro

Als Beispiele gab sie an, dass etwa ausgeführt werden könne, woher das Geld eigentlich komme, und was es heiße, damit planen zu müssen. Die Bank-Chefin schlägt zudem einen Zukunftsfonds vor, bei dem jedes Kind ab der Geburt 1000 Euro erhält. „(...) Dieses Geld wird verpflichtend am Kapitalmarkt investiert, und zwar in Abstimmung mit den Erziehungsberechtigten“. Die Depotgebühren übernehme die Hausbank. Mit 18 Jahren könne dann selbst auf das Depot zugegriffen werden.