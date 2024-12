Ladendiebe trieben in Winterorten ihr Unwesen

In Zell am See und in Obertauern erwischte die Polizei zwei Ladendiebe. In Zell handelte es sich um eine 67-jährige Deutsche, die mit einem Reisebus unterwegs war und den Behörden in ihrer Heimat schon bekannt ist. In Obertauern wurde ein Luxemburger ausgeforscht, der in einem Sportgeschäft diebisch aktiv war.