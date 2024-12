Medienberichte: Assads Ehefrau liegt im Sterben

Ehemalige First Lady in Großbritannien „nicht willkommen“

Asma Assads Vater, ein in Großbritannien angesehener Kardiologe, kümmert sich offenbar intensiv um seine Tochter – und das schon seit Wochen. Doch nun will die 49-Jährige offenbar wieder zurück nach London, wo sie aufgewachsen ist und studiert hat. Darüber haben auch schon türkische und arabische Medien in den vergangenen Tagen berichtet.