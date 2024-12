Rom: Papst öffnete Heilige Pforte in Gefängnis

Den Häftlingen in Rebibbia wünschte der Papst am zweiten Weihnachtstag ein „großartiges Jubeljahr“: Die Gnade eines Jubiläums bestehe darin, die Herzen vor allem der Hoffnung zu öffnen. „Das ist die Botschaft, die ich euch geben will – allen, auch mir selbst: Niemals die Hoffnung verlieren!“