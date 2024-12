Mette-Marit: „Lage mit Marius war wirklich hart“

„Müssen Rechtssystem seine Arbeit machen lassen“

Haakons Vater König Harald V. sagte dem Sender, Drogen, Gewalttätigkeit und psychische Gesundheit sorgten in Norwegen und weltweit für große Probleme. „Und natürlich ist es hart, dass jemand, den wir lieben, so etwas erlebt hat“, sagte der 87 Jahre alte Monarch. „Aber jetzt müssen wir das Rechtssystem seine Arbeit machen lassen, wie es das zu tun hat. Wir können uns nicht in den Fall einmischen.“