Topmodel Gercke hüpft im Bikini durch den Schnee

Knapp bekleidet zu sein, damit hat Topmodel Lena Gercke schon von Berufswegen her kein Problem. Die 36-Jährige war schließlich im Laufe ihrer Karriere schon mehrmals regelmäßig im Bikini am Laufsteg, auf Magazinen oder in Werbekampagnen zu sehen. Mit dieser Aktion während ihres Urlaubs in Salzburg zog sie nun aber erst recht alle Blicke auf sich.