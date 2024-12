HLA-Geschäftsführer zieht zum Jahresende Bilanz

Winterkrone für die BT Füchse, WEST WIEN setzt Zeichen

Am 14. Spieltag machen die BT Füchse im Auswärtsspiel in Bregenz Nägel mit Köpfen – kurz gesagt: Die Winterkrone wandert nach Bruck/Trofaiach. Das von Benjamin Teras betreute Team hat den Erfolgslauf der Vorsaison forsetzen können und trotz schwerwiegender Ausfälle richtig gut performt. Am Tabellenende kann sich WEST WIEN unmittelbar vor Weihnachten von der Laterne verabschieden – ein Überraschungs-Sieg in Ferlach macht‘s möglich.



Die letzte Episode von „Handball – Das Magazin“ sehen Sie im Video.