„Wir möchten einfach nur Danke sagen“

Das Südtirol und die Kunst der Gastfreundschaft

Was den Stand zu etwas ganz Besonderem macht, sind aber die Menschen, die hier arbeiten, allen voran Jasmin Rainer, die gute Seele der Delegation aus dem Vinschgau. So groß konnte der Andrang gar nicht sein, dass sie und ihr Team nicht ein freundliches Lächeln und ein nettes Wort für ihre Gäste übrig gehabt hätten. Wer sich fragte, warum gerade das Südtirol in Sachen Gastfreundschaft als Goldstandard gilt – am Bregenzer Weihnachtsmarkt fand er in den vergangenen sechs Wochen die Antwort.