Tschofenig feiert Weihnachten als Mann der Stunde

Auszeit mit der Familie

In den nächsten Weihnachts-Feiertagen steht natürlich die Familie im Vordergrund: „Wir sind so oft unterwegs – jetzt werde ich so viel Zeit wie möglich mit ihnen verbringen. Um dann mit voller Kraft und ausgeruht in die Tournee zu starten.“ Bei der Vierschanzentournee in Deutschland und Österreich zählt „Tchofe“ nach seinen konstant guten Ergebnissen natürlich erstmals zu den großen Favoriten.