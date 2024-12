Heino überraschte 103-jährige Steirerin mit Blumen

Anfang Dezember war es dann so weit: Binder fuhr zum Konzert in Klagenfurt, wo Heino ihr einen Blumenstrauß überreichte und sie als ältester Fan aus der Steiermark begrüßte. Fotos im Backstage-Bereich gab es obendrauf. „Meine Mama hat sich so gefreut, dass sie als kleine, einfache Person noch so etwas erleben darf“, sagt Reisinger, „da kamen auch mir die Tränen.“ Eine unvergessliche Erinnerung, mit der Josefa Binder ins neue Jahr und schon im März auch in ein weiteres Lebensjahr startet.