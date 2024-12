Steiermark: Schnee im Norden und Sturm im Süden

„In der Nacht auf Montag gibt es dann verbreitet Schnee, wahrscheinlich sogar in Graz“, berichtet Templin. Im Norden legt das Winterwetter dann am Montag nochmals einen Gang zu: „Von Montagnachmittag bis Dienstag am späten Abend können im Ausseerland 30 bis 50 Zentimeter Schnee fallen“, sagt Templin. „In der Obersteiermark wird es also auf jeden Fall weiße Weihnachten geben.“ Garantien gibt der Meteorologe etwa für Bad Mitterndorf, Aigen im Ennstal, Gröbming und Ramsau am Dachstein ab.