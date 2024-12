44.000 Schaden! Polizei schnappt Börserl-Bande

Der Hauptverdächtige, ein 26-Jähriger Rumäne, wurde am 1. Oktober aufgrund einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten in Tirol festgenommen, wie die Polizei Salzburg in einer Presseaussendung am Sonntag bekannt gab. Er war teilgeständig und befand sich in U-Haft. Nach den übrigen drei rumänischen Komplizen, seine 30-jährige Lebensgefährtin sowie zwei Männer im Alter von 50 und 39 Jahren, wurde noch gefahndet.