Im Zug mit 13.000 Euro und Kokain in der Unterhose

Ein „heißes Höschen“ hatte ein 24-jähriger Österreicher an, als er bei einer Zugkontrolle in Plattling (Bayern) von Fahndern unter die Lupe genommen wurde. Zuerst entdeckten die bayrischen und oberösterreichischen Polizisten in seinen Sachen illegal eingeführte 13.000 Euro. In der Unterhose fanden sie dann auch noch ein paar Gramm Kokain.