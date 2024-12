Randvoll mit Drogen fuhr Lenker der Polizei davon

Mit 100er durch die 30er Zone

Er bog, ohne dies anzuzeigen, in die Schumannstraße ein, danach beschleunigte er den Pkw auf über 100 km/h bei erlaubten 30 km/h. An einer Kreuzung kollidierte er mit einem Randstein, weshalb der rechte Vorderreifen derart beschädigt wurde, dass die Luft zur Gänze austrat. Daraufhin hielt er das Fahrzeug in der Schumannstraße an.