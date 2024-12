Herzflimmern: 12 Mal nur knapp dem Tod entronnen

Das ging sogar einem rasenden Reporter, der oft spontan agieren muss, viel zu schnell. „Krone“-Fotograf Christian Schulter aus Deutsch Kaltenbrunn hatte am Abend des 28. November in der neuen „Star Jump“-Halle in Oberwart noch seine Arbeit erledigt und ein amüsantes Kurzvideo von seinen schwergewichtigen akrobatischen Sprüngen auf einem hochmodernen Trampolin via Facebook gepostet, aber kurz danach machte er die dramatischsten Augenblicke seines Lebens durch.