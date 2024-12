Ein neuer Stern am Snowboard-Himmel

Salzburg ist im alpinen Snowboard-Bereich mit Top-Athleten wie Claudia Riegler oder Andreas Prommegger reich gesegnet. Im „Park und Pipe“ sah die Sache die letzten Jahre anders aus, doch nun gibt es einen neuen Stern am heimischen Snowboard-Himmel. Der Pinzgauer Florian Lechner will sich in der Spitze etablieren, kam bei den ersten beiden Weltcups in dieser Saison auf die Plätze 22 und 17. Warum sein Name bisher kaum jemandem bekannt war? „Ich bin die letzten Jahre noch für Deutschland gestartet, habe jetzt einen Nationenwechsel gemacht“, erzählt der 18-Jährige. „Geboren bin ich zwar in München, aber ich bin schon ganz lange in Saalbach daheim. Hier ist mein Lebensmittelpunkt, deswegen wollte ich für Österreich fahren.“