„Sonst wäre ich wieder in der Bundesliga“

Stefan Maierhofer im krone.at-Video-Interview: Der Ex-Top-Striker spricht am Rande des Lagendencups in Hard in Vorarlberg mit Michael Fally über seine Hallenkünste, sein „legendäres“ Foul an Patrik Jezek („Da hätte ich ihn wirklich verletzen können, das war übertrieben“), Rapid, Salzburg und ein mögliches Comeback unter Peter Pacult.