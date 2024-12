Schuss ins Knie: Hund kämpft um sein Leben

Ein drei Jahre alter Rüde war in die Tierklinik Thalerhof eingeliefert worden. „Die Wunden sind massiv“, so Leiter Wolfgang Kneifel. „Ein Geschoß hat sein Knie zerfetzt, die Trümmer drangen in den Bauchraum und den Brustkorb ein.“ Der Veterinär konnte den Boarder Collie zum Glück retten. Doch: „Weil die Besitzer Angst haben, dass das Tier erneut Opfer einer Schussattacke wird, nehmen sie es nicht zurück.“