US-Militär tötete IS-Anführer in Syrien

Der Angriff erfolgte demnach in einem Gebiet, das bis zum Sturz des syrischen Machthabers Bashar al-Assad von syrischen Regierungstruppen und ihren Verbündeten kontrolliert wurde. Die USA ließen nicht zu, dass der IS die aktuelle Situation in Syrien zu seinen Gunsten ausnutze, sagte der Befehlshaber der US-Streitkräfte in der Region, Erik Kurilla. Die Terrororganisation beabsichtigte, etwa 8000 Mitglieder zu befreien, die derzeit in syrischen Gefängnissen seien. Das Militär werde hart dagegen vorgehen, hieß es.