Ex-Austrianer übernimmt Stripfing

Alex Grünwald, der bei Stripfing zuletzt als Interimscoach fungierte, kann sich wieder auf sein Amt als Sportchef fokussieren. Die Marchfelder wurden gestern nämlich bei der Trainersuche fündig, holten Emin Sulimani. Der wie Grünwald einst bei der Austria kickte, nun den violetten Kooperationsklub vor dem Abstieg retten soll. Eine Mammutaufgabe. Stripfing überwintert in Liga zwei mit neun Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Sulimani war übrigens bereits Chefcoach, trainierte bis 2022 Regionalligist Hertha Wels.„Ich bin natürlich überglücklich und sehr dankbar, dass mir Erich Kirisits und Alex Grünwald das Vertrauen aussprechen. Ich bin voll motiviert und sehr zuversichtlich, dass wir gemeinsam den Klassenerhalt schaffen werden“, so der Neo-Coach.

Erster Abgang fix

Auch personell gab´s Neuigkeiten. Mittelfeldspieler Timo Schmelzer spielt in den Planungen der Marchfelder keine Rolle mehr, läuft künftig in der Burgenglandliga für Parndorf auf. Der 21-Jährige stand in den letzten vier Liga-Partien nicht mehr im Kader.