Außerfern und Innsbruck verbinden mehr Direktbusse

Keine Verbindung am Samstag, Evaluierung geplant

Bisher fuhren die Direktbusse um 5.50 und um 15.05 Uhr in Reutte sowie um 8.30 und 18.05 Uhr in Innsbruck ab. Diese Verbindungen bleiben erhalten, hinzu kommen zwei weitere um 7.55 und 14.05 ab Reutte sowie um 10.10 und 16.40 Uhr ab Innsbruck. Weiterhin fährt an Sonn- und Feiertagen abends in beide Richtungen ein Bus, insbesondere für Wochenendpendler und Internatsschüler. Um das neue Angebot evaluieren zu können, hat der VVT für Anfang 2025 eine Fahrgastzählung geplant.