Die Schlacht der Lichter

Nicht für meinen Nachbar. Der redete mir nämlich ins Gewissen. Ob ich ein solches überhaupt habe, wo doch der Strom zur Neige gehe, man vermutlich den strengsten Winter seit dem Weltkrieg gewärtigen müsse, wie ich eigentlich zu Selenskyj stehe, ... Übrigens trug er während Corona stets zwei Masken im Gesicht, zeigte mich einmal an, weil der beste Freund unseres Kleinen heimlich auf Besuch kam. „Lässt du dir das gefallen?“, fragte mein Großer, als er auf die hell entflammte Fassade des Nachbarn blickte, dann auf die dürftigen Lichtlein in unserer Buche. „Du hast ja so was von recht!“, antwortete ich. „Heuer wird er nur so dumm schauen!“ Wir fuhren zum Baumarkt.