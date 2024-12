Pensionistin schwer malträtiert und vergewaltigt

Mehrere Faustschläge

In weiterer Folge habe er die Sommermonate bei ihr in Wien, den Rest des Jahres in seiner Heimat in Vorarlberg gelebt: „Wir hatten eine gute Freundschaft plus. Wir waren ein Team.“ Als er in der Nacht auf den 7. September nicht rechtzeitig heimgekommen war, habe sie eine große Liebeserklärung, die er in Form eines Herzens in Verbindung mit dem Vornamen der Frau an eine Wand gemalt hatte, mit weißer Farbe übertüncht.