Lobeshymnen! Italienische Presse feiert Arnautovic

„Arnautovics Tor ist für das Match entscheidend. Er nutzt die Gelegenheit, von der ersten Minute an eingesetzt zu werden, um zu zeigen, was er wirklich kann“, kommentierte Gazzetta dello Sport. Trainer Simone Inzaghi hatte gegenüber dem 6:0 am Montag in der Liga gegen Lazio neun Änderungen vorgenommen. Arnautovic, in dieser Saison in der Serie A bisher höchstens Einwechselspieler, kam so zu seinem ersten Einsatz in der Startelf seit dem 23. Oktober und bedankte sich mit seinem zweiten Saisontor.