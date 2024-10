Faschingskostüme um 450 Euro als Spesen verrechnet

Für Riesenwirbel sorgte die „Steirerkrone“-Enthüllung über den Spesensumpf, in dem der ehemalige Grazer FPÖ-Chef und jetzige freie Gemeinderat Mario Eustacchio zu versinken droht. Wie berichtet, tauchen im Akt der Klagenfurter Staatsanwaltschaft, die in der Causa Finanzaffäre mittlerweile intensiv ermittelt, bemerkenswerte Abrechnungen auf Kosten der Steuerzahler auf: So soll Eustacchio etwa einen Skiurlaub in Salzburg (1850 Euro) und Weine aus „städtischen Verfügungsmitteln“ finanziert haben.