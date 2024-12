Porsche galoppiert in London zu neuer Bestleistung

Diana Porsche hat beim Dressur-Weltcup in London eine neue persönliche Bestleistung aufgestellt und ist zweimal in die Top Ten geritten. Die Salzburgerin schaffte auf Dahoud im Grand Prix mit 71,891 Prozent Rang acht und legte am Donnerstagabend in der Musikkür mit 76,025 Prozent und Rang zehn nach. „Ich kann es noch gar nicht glauben, es ist wie ein Traum“, sagte die Salzburgerin. Bei nachfolgendem Satz dürfte die Konkurrenz Angst bekommen: „Dahouds Entwicklung zeigt, dass wir ganz viel richtig machen und er so viel mehr Vertrauen hat. Das Beste daran: Es ist immer noch so viel Luft nach oben!“