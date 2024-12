Trotz Hieben können die Eisbullen auch stolz sein

Niederlagen schmerzen immer, noch viel mehr, wenn sie wie am Dienstag im Viertelfinalrückspiel in Karlstad mit 0:6 so hoch ausfallen. „Es tut dazu auch weh, weil wir mit dem 3:1-Heimsieg eine überraschend gute Basis für den Halbfinaleinzug geschaffen hatten“, resümierte Oliver David.