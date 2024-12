Joss Stone Wochen nach Baby-Adoption schwanger

„Schwangere Tour“

Auf Instagram teilte sie die freudige Nachricht, dass sie wieder schwanger ist. Ein Clip zeigt den Moment, in dem sie staunend die Hand vor den Mund schlagend, den positiven Schwangerschaftstest entziffert hat. Dazu kommentierte sie: „Zugegebenermaßen. Schockiert war eine Untertreibung. Nichts und niemand kann uns unsere Freude jetzt nehmen. Wir sind so aufgeregt!!!!“ Ihre „Less is more“-Tour will sie jetzt in „Schwangere Tour“ umbenennen.