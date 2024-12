Vier kranke Kinder liegen mit Masern in Spital

„Wir appellieren dringend an alle Eltern!“

All dies hätte laut der Expertin durch eine Impfung vermieden werden können. „Leider war keines der vier krankenhauspflichtigen Kinder geimpft. Wir appellieren daher dringend an alle Eltern, die im österreichischen Impfplan vorgesehenen Impfungen auch wirklich wahrzunehmen. Diese Empfehlungen sind darauf ausgerichtet, Kindern viel Leid zu ersparen und gleichzeitig – sofern die Durchimpfungsrate hoch genug ist – dazu beizutragen, dass gewisse schwere Krankheiten ‘ausgerottet‘ werden“, so Biebl.