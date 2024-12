Gespräche wegen Problemlehrer an Volksschule

Jetzt wird besprochen

Nach dem Bericht in der „Krone“ kam Bewegung in die Sache. Die Bildungsdirektion wurde aktiv. „Derzeit finden Gespräche mit allen beteiligten Personen statt, um den Sachverhalt umfassend zu klären. Darüber hinaus wird es ein Gespräch in der Bildungsdirektion geben, an dem auch die betroffenen Kinder und ihre Erziehungsberechtigten teilnehmen“, heißt es auf Anfrage der „Krone“. Wann die Gespräche stattfinden, ist allerdings noch unklar.