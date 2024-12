Experten stellen MedUni ein gutes Zeugnis aus

Es geht ums Geld

Da können die Geldmittel, die man vom Bund bekommt, nicht mithalten, so der Tenor in einer Pressekonferenz am Donnerstag. Laut Drda bekomme die Fakultät in der aktuellen Finanzierungsperiode (2022 bis 2024) rund 57 Millionen Euro, während Graz und Innsbruck mit einer vergleichbaren Studierendenzahl 255 bzw. 230 Millionen Euro erhalten.