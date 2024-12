Tatbegehungsgefahr: U-Haft für „Burgi“-Schläger

Weihnachten hinter Gittern: So fiel die Entscheidung des Wiener Landesgerichts am Donnerstag um 13 Uhr für den 23-jährigen „Burgi“-Prügler – es bestehe weiterhin Tatbegehungsgefahr. Dieser hatte am Samstag in den frühen Morgenstunden dem Bundesligisten einen Faustschlag verpasst, der Kicker erlitt bei der Attacke einen Schädelbasisbruch. Der Angreifer wird damit in diesem Jahr wohl nicht mehr auf freien Fuß kommen – bis 30. Dezember soll er jedenfalls in Untersuchungshaft bleiben.