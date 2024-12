Italien: Aus Höhle gerettete Forscherin operiert

Ottavia Piana, die 32-jährige Höhlenforscherin aus dem norditalienischen Brescia, die mehr als drei Tage lang in einer Höhle in der Provinz Bergamo verletzt feststeckte und in der Nacht auf Mittwoch gerettet wurde, ist operiert worden. Damit wurden die schwereren Brüche stabilisiert, die sie sich bei dem Sturz in der Schlucht am Samstagnachmittag zugezogen hatte.