Feuer in Atomforschungs-Zentrum: Mehrere Verletzte

Das Feuer in dem Nationalen Zentrum für Atomforschung in Otwock bei Warschau sei mittlerweile gelöscht, eine Gefahr durch radioaktive Strahlung bestehe nicht, erklärte ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr dem Sender TVN24. Der Brand sei in einem Verwaltungsgebäude ausgebrochen, berichtete eine Sprecherin des Forschungszentrums der Nachrichtenagentur PAP.