Youngster-Doppelpack, „Burgi“-Gesänge und Jubiläum

Nach rund zehn Minuten gab es eine Botschaft des Vereins an „Burgi“ sowie ein Banner und Sprechchöre der Fans. Als Dion Beljo Rapid in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Führung brachte, hielten die Spieler ein Trikot von Burgstaller in die Höhe. „Wir für dich“ stand bereits auf den Einlauftrikots und das setzten die Rapidler auch auf dem Platz um.