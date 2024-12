Wiener Polizei zerschlägt „COCO-Taxi-Ring“

Nach monatelangen, intensiven Ermittlungen konnte die Polizei einen in Wien operierenden Suchtmittelhändlerring zerschlagen. Die Bande, die unter dem Namen „COCO-Taxi“ agierte, hatte über Jahre hinweg ihre illegalen Geschäfte getarnt und beworben – mit Graffiti an Wänden und Brücken in der Bundeshauptstadt.