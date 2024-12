Zweifacher Feuerwehreinsatz bei brennendem Auto

Zufällig bemerkte ein Passant am Dienstag gegen 20.15 Uhr einen Brand in Wolfsberg. Ein in einem Carport abgestellter Pkw fing Feuer, der Zeuge rief umgehend die Feuerwehr. Der aufmerksame Passant benachrichtigte umgehend den 46-jährigen Hausbesitzer – gemeinsam versuchten sie, den Brand mittels Handfeuerlöscher zu bändigen. Da das Auto bereits in Vollbrand stand, verlief der Löschversuch jedoch erfolglos.