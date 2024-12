Frau (53) wurde bei Frontalcrash schwer verletzt

Die 53-Jährige aus Eferding fuhr am Dienstag gegen 12.10 Uhr in Alkoven mit ihrem PKW auf der B 129. Zur gleichen Zeit lenkte ein 44-Jähriger aus Pollham seinen Pkw in die entgegengesetzte Fahrtrichtung, gleich dahinter fuhr eine 39-Jährige aus Pasching.