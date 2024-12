Regierungsverhandler: „Alles Dilettanten!“

Die Stimme Österreichs

Die Plakatserie „Die Stimme Österreichs“- ein Weckruf für die Politik- kommt in der Gesellschaft, laut Hinteregger sehr gut an. Die Initiative verfolgte das Ziel, Bürgerbeteiligung zu fördern und gesellschaftliche Themen aufzugreifen, die die Menschen in Österreich bewegen. Gestützt auf die jahrzehntelange Verbindung mit den Leserinnen und Lesern und untermauert durch eine repräsentative Umfrage unter „Krone“-Abonnenten hat sich die „Stimme Österreichs“ damals im Wahlkampf Gehör verschafft.