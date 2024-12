In Reisebus: Neun Kilogramm Marihuana entdeckt

Neun Kilogramm Cannabis in zwei Koffern

Am späten Montagnachmittag fanden die Beamten des Stadtpolizeikommandos Landstraße im Frachtraum des in Wien eingetroffenen Reisebusses zwei Koffer mit insgesamt neun Kilogramm Cannabiskraut in vakuumierten Plastiksäcken – diese konnten die Beamten sicherstellen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Passau wurde der 35-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.