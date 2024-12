Gemeinnütziger Wohnbau rückt in den Mittelpunkt

Grundstücke angeboten

Zuletzt standen auch in der Messestadt die Baumaschinen fast still. Lediglich 155 neue leistbaren Wohnungen wurden in den vergangenen drei Jahren gebaut. Die wirtschaftlich angespannte Situation auf dem Bausektor hatte auch den gemeinnützigen Wohnbauträgern zu schaffen gemacht. Die Nachfrage nach leistbaren Wohnraum allerdings war – ähnlich wie in anderen Gemeinden – groß. „Da vorerst keine neuen Projekte geplant waren, haben wir den Bauträgern zusätzliche Grundstücke angeboten“, erläutert Vize-Bürgermeister Julian Fässler.